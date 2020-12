Neymar quer jogar ao lado de Messi na próxima época. “Tem de acontecer”

A estrela do Paris Saint-Germain afirma que quer jogar ao lado do antigo companheiro de equipa no Barcelona, Lionel Messi, na próxima época. Foram quatro épocas de convívio no clube catalão, entre 2013 e 2017, com considerável sucesso. Com Luis Suarez, Neymar e Messi ganharam a liga espanhola duas vezes e a Liga dos Campeões uma, para além das três Taças do Rei.

Neymar deixou o Barcelona no verão de 2017 e foi para o PSG numa transferência recorde de 222 milhões de euros. No entanto, o jogador brasileiro tem sido frequentemente associado a um regresso a Camp Nou, com várias tentativas de concretizar o negócio. O verão tumultuoso do Barcelona pode complicar mais uma vez um negócio difícil, até pelos números envolvidos.

Apesar de ser pouco clara a hipotética reunião dos dois jogadores, Neymar aproveitou o final do jogo entre PSG e Manchester United para insistir que quer jogar ao lado de Messi novamente. “O que eu mais desejo é o prazer de jogar ao lado dele,” disse à ESPN o internacional brasileiro. Questionado sobre a real possibilidade do reencontro, Neymar riu-se e disse: “De certeza, no próximo ano tem de acontecer”.