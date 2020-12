Sporting: o Leicester está atento a Gonzalo Plata, mas há mais interessados

Já não é só de Itália que vem o interesse em Gonzalo Plata. O jogador equatoriano de 20 anos parece estar a despertar o interesse do Leicester, entre outros. Quem o afirma é o site “Aficioncentral”, do Equador.

Pouco utilizado por Rúben Amorim, Plata tem sido protagonista nos jogos da sua seleção, atraindo os olhares de vários clubes europeus, como o Leicester mas também o Newcastle ou o West Ham, para além do já referido Nápoles. No caso do Leicester, também o lateral esquerdo Nuno Mendes está a ser observado.

O site equatoriano vai mais longe e diz que o Leicester pondera chegar aos 20 milhões de euros para levar Plata. Lembre-se que o anterior clube do jogador, o Independiente del Valle, vendeu 50% do passe ao Sporting por 1,1 milhões. Ou seja, o clube está atento a possíveis negócios, uma vez que terá sempre uma verba a receber.