Ingleses colocam Hulk no FC Porto, um regresso emotivo a um sítio onde foi feliz

O brasileiro Hulk estará disposto a baixar substancialmente o seu salário para poder regressar ao FC Porto e provavelmente acabar a carreira no Dragão. O goleador de 34 anos tornou-se, aquando da transferência para o Shanghai SIPG, o jogador mais caro na história do futebol asiático.

O veterano aceita, portanto, baixar o salário e trocar o dinheiro por uma casa que bem conhece. Durante anos o avançado foi associado à Premier League, como diz o jornal “Daily Mail”. Na verdade, Hulk continua a ter ofertas de clubes ingleses, embora o jogador não revele quais são.

“Tenho estado a ouvir muitas propostas do Brasil e de outros lugares, incluindo a Europa. Tenho ofertas da Turquia, Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e também da China,” revelou Hulk.

Hulk foi para o Shanghai depois de passar pelo Zenit. No clube chinês, marcou 76 golos em 145 jogos e ajudou a quebrar a hegemonia do Guangzhou Evergrande na Superliga Chinesa. No entanto, a idade não perdoa e parece que a estadia no clube de Xangai está a chegar ao fim.

De acordo com a “France Football”, em 2019, Hulk ainda estava no top 20 dos jogadores mais bem-pagos de todos os tempos, acima de nomes como Paul Pogba ou Sergio Ramos. Veremos se o brasileiro é capaz de abdicar da fortuna para regressar ao clube que o projetou na Europa.