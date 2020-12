O treinador do Standard de Liège revelou que o árbitro lhe pediu desculpa pelo penálti assinalado a favor do Benfica

Depois do empate entre Benfica e Standard de Liège, Philippe Montanier, técnico do clube belga, surpreendeu tudo e todos ao mencionar que o árbitro se lhe tinha dirigido com um pedido de desculpas pelo penálti que assinalou a favor dos portugueses. Pizzi transformou a oportunidade no golo que deu o empate ao Benfica.

“O Benfica até merecia marcar o segundo golo, mas não desta forma. Com VAR esta grande penalidade nunca teria sido assinalada. O árbitro também se desculpou no final da partida,” revelou o técnico, em declarações à RTBF.

Ainda assim, Montanier era um homem feliz com a atuação da sua equipa, apesar de não continuar na prova. “Fico satisfeito por ver os meus jogadores dar o seu melhor contra uma grande equipa como o Benfica. O adversário teve várias ocasiões de golo, mas eu preferia que tivessem feito o empate de outra maneira.”