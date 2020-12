Pode vir aí uma troca de estrelas: Pogba na Juventus e Ronaldo no Manchester United

Há muito tempo que Paul Pogba está num limbo no Manchester United. Ainda mais desde que o seu agente, Mino Raiola, resolveu dizer em público que o jogador tem de sair do clube de Old Trafford. Por seu turno, Pogba não esconde que quer mesmo deixar o clube inglês. Um regresso à Juventus estará a ser equacionado, diz o jornal “Daily Mail”, e poderia haver uma troca que deixaria os ingleses a esfregar as mãos de contentes.

Segundo o “The Independent”, a Juventus está a levar a sério a hipótese de aproveitar a insatisfação e Pogba em Inglaterra e, portanto, uma troca com Cristiano Ronaldo não está fora de hipótese. O jornalista Miguel Delaney levantou a questão num programa e televisão: “Tenho estado a trabalhar na situação de Paul Pogba, que está ligada a Ronaldo e ao facto de a Juventus poder estar interessada numa troca”.

Ronaldo tem agora 35 anos e é, de longe, o jogador mais bem-pago do clube italiano. A Juventus está focada na redução dos ordenados e numa ideia de futebol coletivo que Andrea Pirlo quer implementar e na qual o português pode não encaixar.

A Juventus tem outras hipóteses para a troca num potencial acordo por Pogba, como por exemplo, Paulo Dybala. O argentino não tem sido muito utilizado em Turim e representaria, aparentemente, uma melhor aposta para o futuro, tendo em conta que Dybala é oito anos mais novo do que Cristiano Ronaldo.