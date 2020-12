Petr Cech está de regresso à baliza do Chelsea. Aos 38 anos e 19 meses depois de deixar os relvados

Segundo “The Athletic”, o lendário guarda-redes do Chelsea e do Arsenal retirou-se dos relvados há 19 meses e aos 38 anos, Cech vai voltar a vestir o equipamento de guarda-redes para tomar conta da baliza do Chelsea no jogo com o Tottenham, em reservas.

A situação estava prevista, uma vez que o gigante checo foi inscrito pelo Chelsea na Premier League, para ser utilizado em caso de necessidade devido ao novo coronavírus. Neste caso, segundo “The Athletic”, a utilização de Cech tem a ver com o facto de o habitual titular, Lucas Bergstrom, ter jogado no sábado passado, e o clube não querer colocá-lo em campo pouco mais de 48 horas depois.

Após acabar a carreira, Petr Cech regressou ao Chelsea para assumir as funções de assessor técnico do clube. Ao mesmo tempo, o checo vai mantendo a forma com o plantel principal e dando sugestões ao antigo companheiro de equipa e atual treinador, Frank Lampard.