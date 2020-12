Novo presidente do Santos promete luta nas negociações com o Benfica por Lucas Veríssimo

O Santos, onde joga Lucas Veríssimo, tem um novo presidente, que não deverá facilitar a vida ao Benfica no que à contratação do defesa diz respeito. De facto, Andrés Rueda, em declarações à “Rádio Omega”, falou do assunto para dizer que a oferta das Águias foi um “insulto” ao histórico clube brasileiro.

"No momento certo vamos sentar com o jogador. Ele tem todo o direito de querer o melhor para a sua carreira, respeitando a posição e os direitos do clube. Essas propostas apresentadas pelo Benfica e negadas pelo nosso Conselho Fiscal eram, no meu entendimento, um insulto ao Santos," afirmou Andrés Rueda.

"Fazer uma oferta por um jogador e dizer que pago em cinco ou seis anos... Isso é querer aproveitar-se de uma situação,” disse o líder do Santos, referindo-se à delicada situação económica do clube. “A situação financeira é interna, é dos sócios, não para o mundo.”



O dirigente lembrou que "se existe interesse em algum jogador do clube, nenhum jogador é inegociável,” acrescentando que “o clube não pode negociar com o pires na mão, senão é sempre o perdedor nessa história".