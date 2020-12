Abel: “Quando cheguei disse aos jogadores que iria precisar mais deles do que eles de mim”

Abel treinou várias equipas em Portugal e uma na Grécia mas confessa: “Nunca treinei uma equipa com tanta qualidade como esta, com jogadores que já ganharam títulos, sabem que para ganhar é preciso muito mais do que só ter bons jogadores. Estamos, aos poucos, a construir esse espírito. Grandes equipas fazem-se com grandes homens”.

O técnico português falou também da consistência defensiva da equipa: “Disse aos jogadores que para ganhar títulos temos que ter a melhor defesa. Falo da forma como defendemos, porque no momento em que estamos a defender começamos a atacar. (…) Quando cheguei disse aos jogadores que iria precisar mais deles do que eles de mim. Íamos treinar com acesso a vídeos porque não temos tempo para treinar. Mas quando temos jogadores com mente aberta, coração quente e vontade de aprender, é tudo mais fácil”.