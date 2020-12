Jogadores do Liverpool caem em cima de Mourinho depois de ele ter dito que a melhor equipa perdeu

No final do jogo entre Liverpool e Tottenham, o treinador dos Spurs estava naturalmente insatisfeito. Perdera 2-1 com o golo vencedor a ser marcado nos últimos instantes da partida. Os três pontos conquistados pelos Liverpool fizeram também com que os Reds ascendessem à liderança por troca com os Spurs.

Nos seus comentários pós-jogo, Mourinho repetiu o que já tinha dito a Jürgen Klopp. Para o português, a melhor equipa em campo não foi a vencedora. A mensagem não ficou sem resposta por parte de alguns jogadores do Liverpool. Pouco depois, Alexander-Arnold foi ao Instagram publicar fotografias e contrariar a versão de Mourinho: “A melhor equipa ganhou”.

Vários outros jogadores do Liverpool juntaram a sua voz à de Alexander-Arnold, entre os quais o capitão Jordan Henderson, Curtis Jones ou Rhys Williams, este último com a frase: “Fala mais alto para os que estão lá atrás”.

A culpa foi de Roberto Firmino. O brasileiro cabeceou a bola para dentro da baliza do Tottenham aos 90 minutos, dando a vitória aos campeões ingleses. Segundo o “Daily Mail”, Mourinho ficou “a deitar fumo” e trocou algumas palavras com Klopp, naturalmente sorridente.

“Eu disse que a melhor equipa perdeu e ele discordou, mas é a opinião dele. Penso que mesmo o empate deixaria um sabor amargo porque nós jogámos para ganhar. Não foram só as grandes oportunidades,” disse o treinador do Tottenham.