Jorge Jesus satisfeito com o sorteio da Taça de Portugal: "Feliz por defrontar o clube do meu coração"

Na quarta-feira à noite, depois do jogo com o Vitória de Guimarães, Jesus comentou o resultado do sorteio relativo à Taça de Portugal. O Benfica irá fazer uma curta viagem até à Amadora, onde defrontará o Estrela, numa partida a contar para os oitavos de final da taça. O técnico admitiu que vai ser um jogo especial.

“Tenho um sentimento muito forte pelo Estrela. Foi onde nasci, onde me formei como jogador e treinador, fico muito feliz por voltar à minha terra e defrontar o clube do meu coração,” admitiu o técnico do Benfica.

Para além de ter nascido na Amadora, Jesus foi jogador do clube entre 1984 e 1987. Mais tarde, voltou a casa para orientar a equipa e fê-lo por duas vezes, entre 1998 e 2000 e entre 2001 e 2003.