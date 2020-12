Villas-Boas apanhado pelo microfone a ameaçar jornalista: “Continua assim, eu apanho-te”

De acordo com o jornal “Record”, André Villas-Boas está no centro da polémica, depois de ter ameaçado um jornalista. Tudo aconteceu depois de o Marselha ter perdido no recinto do Rennes, na quarta-feira. Irritado com a derrota, o técnico português deu a habitual conferência de imprensa e prosseguiu a conversa já depois de se ter levantado.

Villas-Boas estava há nove jogos consecutivos sem perder na liga. A derrota em Rennes deixou-o nervoso e particularmente irritado com um jornalista. O técnico do Marselha dirigiu-se ao repórter e disse-lhe: "Ei, obrigado. Continua assim, eu apanho-te. Se tiver uma oportunidade para te apanhar, continua assim, tudo bem".

O problema, para Villas-Boas, é que os microfones que haviam sido utilizados na conferência de imprensa ainda estavam ligados e captaram as palavras azedas do português. O tom ameaçador não caiu bem no seio da Ligue 1 e é bem provável que o antigo treinador do FC Porto seja castigado. Mais ainda porque, diz o “Record”, a imprensa internacional refere que “já no sábado passado o treinador português confrontou outro jornalista”.