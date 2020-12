Só falta a confirmação: Lewis Hamilton vai continuar na Mercedes na próxima temporada de Fórmula 1

Se havia dúvidas sobre a continuidade do piloto inglês na marca alemã, a publicação da equipa Mercedes no Twitter ajudou – e muito – a esclarecê-las. O campeão do mundo, que conquistou o sétimo título o mês passado, tem mantido os fãs entretidos com o impasse mas estará por dias o anúncio da sua continuação na equipa em que ganhou seis dos seus sete títulos.

Na publicação da Mercedes, pode ler-se a citação de Hamilton: “Eu planeio estar aqui no próximo ano. Eu quero estar aqui no próximo ano. Acho que, enquanto equipa, temos mais para fazermos jutos, mais para atingir, no desporto mas mais ainda fora dele”.

O atual salário de Hamilton está nos 38 milhões de euros por ano mas, no novo contrato, é provável que o valor chegue aos 44 milhões. Hamilton igualou Michael Schumacher no número de títulos e ultrapassou o alemão em número de vitórias, pole positions e pódios. Depois de terminar em terceiro a última corrida, em Abu Dhabi, Hamilton disse que queria ver o seu futuro resolvido antes do Natal.