Tal pai, tal filho: o mais velho de Wayne Rooney assinou pelo Manchester United

Wayne Rooney publicou nas redes sociais uma fotografia do mais velho dos seus quatro filhos a assinar um contrato com o Manchester United. A acompanhar, a legenda: “Dia de orgulho. O Kai assinou pelo Manchester United. Continua a trabalhar assim, filho”.

Rooney – o pai – tem 38 anos e vive dias bem diferentes do tempo em que era o goleador de Old Trafford. O antigo internacional inglês passou 13 anos nos Red Devils e marcou 253 golos em 559 jogos, tendo batido o recorde de Sir Bobby Charlton em janeiro de 2017. Agora, Wayne Rooney é o treinador interino do Derby County.

Durante a carreira formidável em Old Trafford, Wayne Rooney venceu cinco títulos da Premier League, três Taças da Liga, uma FA Cup (Taça de Inglaterra), uma Liga Europa e uma Liga dos Campeões. Ao contrário do filho, que foi direto a Manchester, Wayne começou no Everton e foi pescado pelo United. Aliás, quando deixou o United, em 2017, Rooney regressou ao clube da infância e adolescência, antes de se aventurar nos Estados Unidos, no DC United. Entretanto regressou a Inglaterra, para jogar e agora orientar o Derby.

Mas o antigo capitão da seleção inglesa e do United ainda é adorado pelos adeptos dos Red Devils. Rooney teve a sua estreia com a camisola vermelha em setembro de 2004, contra o Fenerbahce, para a Liga dos Campeões. No primeiro jogo, Rooney marcou três jogos e fez uma assistência.

Rooney espera agora que Kai, nascido em novembro de 2009, possa impressionar a academia do Man United como o pai impressionou os adeptos que enchiam as bancadas de Old Trafford. Quanto a Wayne, viu há pouco ser aprovado o seu nome como treinador do Derby County.