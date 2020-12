William de Carvalho está dez milhões de euros mais longe do Benfica

É conhecido o interesse do Benfica em William Carvalho. O clube da Luz quer o jogador já em janeiro mas, segundo o “Record”, é pouco provável que seja bem-sucedido, uma vez que a diferença entre o valor pedido e o que o Benfica oferece é grande.

Segundo o “Estadio Deportivo”, o Betis não quer abrir mão dos jogadores habitualmente titulares, como é o caso do português de 28 anos, por menos de 20 milhões de euros. A proposta do Benfica é de menos de metade desse valor. Jorge Jesus poderá ter de desistir da ideia ou de, pelo menos, adiá-la.

William Carvalho é um jogador apreciado pelo treinador do Benfica, pelo que Luís Filipe Vieira quer fazer a vontade ao treinador. Há uma “opção híbrida” que dá alguma esperança aos responsáveis encarnados. O médio, formado no Sporting, poderia vir por empréstimo com cláusula de compra obrigatória. Nesse caso, o Benfica seria obrigado a pagar cerca de cinco milhões de euros pela cedência e o restante seria distribuído por parcelas.