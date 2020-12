Nurmagomedov fez uma publicação nas redes a homenagear Ronaldo pela longevidade na elite do futebol. “15 anos no topo. Quase impossível”

Khabib Nurmagomedov criou uma publicação nas redes sociais a congratular o amigo português pelos 15 anos ao mais alto nível no futebol. O lutador do UFC, agora retirado, é um grande adepto de futebol, particularmente do Real Madrid e do Liverpool. O russo tem sido fotografado variadas vezes ao lado de Ronaldo, que é também um fã de UFC.

A publicação foi feita depois dos dois golos de Cristiano Ronaldo ao Parma, no sábado. O português recebeu também recentemente o prémio “Golden Foot” pela contribuição para o futebol ao longo da carreira. O prémio é entregue a jogadores excecionais com mais de 28 anos. A lista de vencedores inclui Didier Drogbam Samuel Eto’o ou Ronaldinho.

Há alguns meses, Ronaldo prestou homenagem a Khabib depois de o russo ter batido Justin Gaethje no UFC 254, naquele que acabou por ser o último combate do lutador de 32 anos. O futebolista publicou no Instagram uma fotografia de Khabib a celebrar a vitória sobre Gaethje com a legenda “Parabéns, irmão! O teu pai está orgulhoso de ti”. O pai de Khabib, que era também seu treinador, morreu em julho, com Covid19.