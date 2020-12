Adeus, Chuky? Franco Cervi pode sair em janeiro e tem destino marcado

O Benfica deve aproveitar a oportunidade de janeiro para fazer mais algumas arrumações no plantel. Há muito que foi anunciada a provável saída de Franco Cervi. O jornal “A Bola” diz que o argentino está mesmo de partida e com destino definido: a MLS, a liga norte-americana de futebol.

De acordo com o diário desportivo, o extremo argentino de 26 anos deve estar de partida para o Orlando City, sendo que o FC Dallas também tem mostrado interesse no jogador. Em qualquer dos casos, o internacional argentino deverá sair em definitivo, no entanto, o Benfica não descarta a hipótese de um empréstimo com opção de compra.

Cervi chegou ao Benfica em 2015. Depois de assinar contrato por seis anos, com uma cláusula de 60 milhões de euros, o argentino regressou ao Rosario Central até maio de 2016 e regressou ao Benfica para a pré-época. Na sua estreia de águia ao peito, Cervi marcou o primeiro golo da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Sporting de Braga, e foi eleito homem do jogo.