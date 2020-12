Olha para o que eu Todibo: o central emprestado pelo Barcelona ao Benfica ainda não jogou e poderá ser devolvido

Apenas dois jogadores do plantel do Benfica continuam sem jogar um minuto na formação principal do clube. Mile Svilar, terceiro guarda-redes, e Jean-Clair Todibo, defesa central cedido pelo Barcelona, ainda não foram utilizados por Jorge Jesus, mesmo que o técnico já tenha chamado jogadores da equipa B.

Um dos jogadores que mereceram uma oportunidade foi Morato, central brasileiro a quem Jesus deu um minuto frente ao Paredes, na Taça de Portugal. Para Todibo não foram boas notícias, uma vez que Morato joga na mesma posição que o francês.

Em Barcelona, Todibo vai sendo falado. Segundo o jornal “A Bola”, o Benfica quererá devolvê-lo. Por outro lado, vão surgindo notícias de que Ronald Koeman gostava de ter o jovem no plantel. Os catalães andam a sofrer muitos golos e anseiam pelo regresso de Piqué, que está de fora com uma lesão grave no joelho direito.