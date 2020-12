Sá Pinto na corda bamba: chegou em outubro ao Vasco da Gama e poderá estar de saída

O portal brasileiro “Globoesporte” anuncia que o lugar de Ricardo Sá Pinto à frente do Vasco da Gama está pouco seguro. Numa altura de transição entre o atual presidente do clube, Alexandre Campello, e o próximo, Jorge Salgado, os dois estiveram reunidos para definir a situação do treinador português.

Apesar de não ter sido anunciada qualquer decisão, o “Globoesporte” diz que o tema principal da reunião foi mesmo a provável demissão de Sá Pinto. Aliás, diz o site que já foi definido o possível sucessor do antigo treinador do Sporting e do Sporting de Braga. Trata-se do brasileiro Zé Ricardo.

Ricardo Sá Pinto está no clube fundado por portugueses desde o fim do mês de outubro e tem tido resultados pouco animadores. O Vasco venceu apenas três jogos, empatou seis vezes e perdeu seis partidas. A última derrota, que terá entornado o copo, foi um 3-0 no domingo passado, frente ao Athletico Paranaense.