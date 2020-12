Carvalhal assegura que Paulinho não sai em janeiro. Mas o Sporting não desiste do avançado que Rúben Amorim tanto quer

As duas equipas defrontam-se no próximo sábado em Alvalade, em jogo a contar para a Liga, sendo que o jogo não se resumirá às quatro linhas. O jornal “A Bola” avança que os bastidores serão animados por conversas entre dirigentes de ambos os clubes. Lembre-se que Rúben Amorim pretende ter o avançado ao seu serviço desde que chegou ao Sporting.

Por seu turno, Carvalhal continua despreocupado, como garantiu no final do jogo com o Boavista: “Não estou preocupado, o Paulinho fica até junho, a não ser que batam a cláusula de rescisão.” Menos segura está a continuação do avançado no plantel arsenalista quando chegar o verão. “No final da época é provável que saia mas fiquei muito satisfeito por ouvir o treinador do Sporting dizer que não vai haver mexidas em termos de mercado, para ver se acaba o circo relativamente aos jogadores do Sporting de Braga”.

O técnico explicou ainda: “Estas especulações são terríveis tanto para os jogadores como para as equipas. Mas o Paulinho tem boa cabeça, está de corpo e alma no Sporting de Braga, vai fazer muitos golos e no final da época vai fazer a transferência por que tanto anseia e que é também interesse do clube”.