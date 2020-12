Lukaku: “O José Mourinho ensinou-me a trabalhar melhor para o coletivo. Olhem para o que ele fez com o Harry Kane”

O belga Romelu Lukaku, antigo avançado do Manchester United, atualmente no Inter de Milão, deu uma entrevista à “Voetbal Magazine”. Lukaku olhou para a sua carreira até agora e refletiu sobre o que aprendeu com os vários treinadores que o orientaram ao longo dos anos. O destaque foi para José Mourinho, com quem trabalhou no Chelsea e no Manchester United.

"O José Mourinho ensinou-me a trabalhar melhor para o coletivo, tanto em termos de pressão como de posicionamento. Olhem para o que ele fez com o Harry Kane no Tottenham," apontou o internacional belga que revelou sentir-se, nesta fase, um dos cinco melhores avançados do mundo. Lukaku marcou, até esta fase da época, 15 golos em 18 jogos.

"Quando entro em campo quero ganhar. Isso em Inglaterra é tudo. Há uma enorme diferença em comparação com a forma como o futebol é visto em Inglaterra, aqui consigo concentrar-me naquilo que me pedem. (…) Olhando para os últimos cinco meses, coloco-me nos cinco melhores avançados do mundo. Não quero dizer quem são os outros nesse top," declarou o belga.