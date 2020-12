Krovinovic pede ajuda para a sua cidade, atingida por dois sismos, e não esquece as claques do Benfica

Filip Krovinovic está em Inglaterra, joga no West Bromwich Albion, mas não esquece a sua cidade-natal, na Croácia, nem as claques do Benfica. Na mensagem que publicou nas redes sociais, o médio cita vários grupos, entre os quais os No Name Boys e os Diabos Vermelhos.



“Minha Petrinja, minha cidade. A cidade dos meus pais, meus avós e também de muitos amigos. (…) Neste momento difícil, expresso as minhas condolências a todas as famílias afetadas pelo terramoto.” O futebolista mostrou-se solidário com todos os habitante da localidade e considerou que tem “a responsabilidade de ajudá-los”. “Amigos, pessoas de boa vontade, No Name Boys, Diabos Vermelhos, Baggies, Torcida, BBB e companheiros de futebol, estejam unidos por Petrinja,” escreveu Krovinovic.



Refira-se que a pequena cidade croata sofreu dois sismos em dois dias seguidos, o último dos quais na terça-feira. O abalo atingiu a magnitude de 6.4 na escala de Richter.