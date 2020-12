Mourinho: “Partida às 18 horas e ainda nem sabemos se vai haver jogo. A melhor liga do mundo”

O jogo entre o Tottenham e o Fulham foi mais uma das muitas partidas adiadas pela Premier League devido à Covid19. Enquanto esperava a decisão dos dirigentes do principal escalão do futebol inglês, José Mourinho aproveitou para lhes deixar um recado.

O irreverente treinador do Tottenham escolheu o Instagram para deixar a “boca”. Mourinho publicou uma fotografia em que se percebe que está sentado num sofá, com elementos dos Spurs visíveis em vários pontos da sala. Como legenda, Mourinho escreveu: “Partida às 18 horas e ainda nem sabemos se vai haver jogo. A melhor liga do mundo”. Nessa altura, faltavam apenas quatro horas para o início do encontro.