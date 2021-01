Lucas Veríssimo no Benfica por 6,5 milhões. Será desta?

Lucas Veríssimo, até agora defesa central do Santos, vai mesmo jogar no Benfica já a partir deste mês. De acordo com o diário “A Bola”, na segunda-feira, o presidente do Santos, Andres Rueda, e o jogador assinaram todos os documentos necessários para que a transferência se concretize. Agora é preciso que a SAD do Benfica faça a sua parte e encerre o negócio em definitivo.

O acordo diz que o Benfica vai pagar 6,5 milhões de euros em três prestações, sendo que a primeira deverá ser entregue ao Santos de imediato. Lucas Veríssimo, de 25 anos, apenas viajará para Lisboa quando o clube atual terminar a participação na Taça Libertadores. Diga-se que, nesta fase, o clube está nas meias finais e vai defrontar o Boca Juniors, da Argentina, a 6 e a 13 de janeiro.