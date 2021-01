O United perdeu com o City e Roy Keane arranjou um bode expiatório: “Hoje, o Bruno Fernandes não fez grande coisa”

Na análise ao jogo que acabou com dois golos sem resposta e a consequente vitória do Manchester City, o irlandês Roy Keane, lenda do United, teceu duras críticas à equipa orientada pelo seu antigo companheiro de balneário, Solskjaer. Segundo Keane, falta “mentalidade” vencedora aos Red Devils, o que faz com que não cheguem a finais e não ganhem títulos.

O português Bruno Fernandes foi também chamado à conversa. O ex-Sporting, habituado aos elogios de comentadores e imprensa, não foi poupado por Keane: “Hoje, o Bruno Fernandes não fez grande coisa. Tem sido muito elogiado, comparado até a jogadores como o Eric Cantona, mas os grandes jogadores têm de aparecer nestas alturas e era isso que o Cantona fazia para ajudar a equipa a ganhar títulos. Este Manchester United ainda tem de dar esse passo para chegar às finais, é o mais difícil. Falta essa mentalidade e, talvez, mais alguns jogadores”.