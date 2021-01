Chama-se Alfie Devine e estreou-se ontem pelo Tottenham num jogo oficial. Tem 16 anos. Demorou 15 minutos a marcar um golo

A meio do jogo, o Tottenham vencia o modesto Marine por 4-0, com três golos do ex-Benfica Carlos Vinícius. José Mourinho olhou para os seus suplentes e tomou uma decisão histórica: mandou Alfie Devine aquecer e colocou-o em jogo. O médio de 16 anos com nome de filme clássico não podia ter aproveitado melhor a oportunidade. 15 minutos mais tarde, marcou o golo que fechou o resultado em 5-0.

O facto de o adversário ser um pequeno clube dos arredores de Liverpool não pode retirar mérito ao miúdo nascido a 1 de agosto de 2004, ou seja, dois meses depois de José Mourinho ter sido anunciado como treinador do Chelsea e se ter auto-elogiado como “The Special One”. Talvez ontem o técnico português tenha repetido a expressão que haveria de ficar para sempre associada a ele. É possível que desta vez o alvo tenha sido o mais novo dos seus jogadores.

Devine nasceu em Warrington, no condado de Cheshire, no Norte de Inglaterra. Jogava no Wigan, perto de Manchester, quando o Tottenham chamou por ele. Os Spurs calculam ter pago 300 mil libras pelo adolescente.

Até aos 11 anos, Devine jogou pelo Liverpool. É internacional sub16 por Inglaterra e o gosto pelo desporto foi herdado do pai, um antigo jogador de râguebi. Desde que chegou aos Spurs, jogou sete jogos na equipa de sub18 e quatro jogos no segundo nível da Premier League, uma espécie de “Liga Revelação” à inglesa. Mourinho já lhe tinha dado alguns minutos num amigável com o Ipswich Town, mas em jogos “a sério” e pela primeira equipa, a estreia só agora aconteceu.