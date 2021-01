Tottenham segue na Taça, Mourinho elogia Gedson Fernandes e há troca de camisolas versão Covid19. “Estou feliz,” conclui o técnico

Primeiro, o técnico português afirmou-se “muito satisfeito com a atitude de Dele Alli no jogo”. Lembre-se que tem havido um conflito constante entre o internacional inglês e Mourinho, pelo que os elogios são algo surpreendentes. Depois, o treinador prosseguiu: “Estou feliz. Bom profissionalismo da parte dele e uma boa dinâmica entre ele e Gedson Fernandes na criação das jogadas”. Gedson está emprestado pelo Benfica ao Tottenham mas tem sido pouco utilizado, tendo chegado a falar-se que as Águias iriam terminar o empréstimo em janeiro, com o jovem internacional a regressar à Luz.

Mourinho fez ainda um balanço da temporada do Tottenham até agora. O português disse: “Estamos na final da Taça da Liga, hoje demos um primeiro passo na Taça de Inglaterra. Na Premier League, a classificação é um pouco falsa. Conseguimos resultados muito bons e resultados dececionantes”. Em jeito de conclusão, Mourinho considerou que “não está mau, de todo”.

No final do jogo com o modesto Marine, clube da zona de Liverpool, um sinal dos tempos chamou a atenção de todos. Na impossibilidade de haver a tradicional troca de camisolas entre os atletas das duas equipas, o Tottenham anunciou que irá enviar para o Marine um conjunto de camisolas por estrear de todos os jogadores dos Spurs que jogaram esse jogo.