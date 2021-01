Arranque da nova temporada de Fórmula 1 adiado para março por causa da Covid19 e com Portimão no calendário

Os responsáveis pela Fórmula 1 apresentaram um novo calendário depois do adiamento das provas da Austrália e da China. O já tradicional início de temporada em Melbourne passará para 21 de novembro, enquanto a corrida de Xangai, agendada para 11 de abril, apenas acontecerá se outro dos Grandes Prémios sair do calendário.

A organização da F1 teve de entrar em ação devido às restrições severas, relacionadas com o novo coronavírus, que dificultam as viagens para ambos os países. No entanto, os responsáveis pela competição mantêm a convicção de que vão conseguir ir para a frente com o calendário de 23 corridas.

Caso continue na Fórmula 1, Lewis Hamilton iniciará a defesa do(s) título(s) no Bahrein, a 28 de março, antes do regresso à Europa, para a prova de Imola, a 18 de abril. Segundo o jornal britânico “Daily Mail”, espera-se que a terceira ronda da F1 seja em Portimão, a 2 de maio, antes da prova de Barcelona, uma semana depois.