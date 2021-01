O treinador do Bayern irritou-se com as notícias de que Tiago Dantas ia regressar ao Benfica. “Isso não é verdade”

Foi de forma algo surpreendente que um dos mais promissores jogadores da formação do Benfica acabou por ir parar ao Bayern Munique. É certo que se tratou de um empréstimo mas há uma opção de compra e as promessas de Vieira em apostar nos jovens “feitos” no Seixal soam cada vez mais distantes.

Nos últimos dias, a imprensa alemã tem falado muito de Tiago Dantas. Aparentemente, a promoção do jovem português à equipa principal terá gerado algum desconforto no clube da Baviera, especialmente na formação. A seguir, porque a comunicação social começou a divulgar que o Bayern não iria exercer a opção de compra do passe, no valor de 7,5 milhões de euros.

Quem não gostou dessa “notícia” foi o treinador dos bávaros, Hans-Dieter Flick. “Isso não é verdade,” disse Flick, acrescentando que não há nada decidido ainda em relação ao jogador formado no Benfica. O técnico assegurou que não há qualquer divergência no clube quanto a essa matéria.

Flick negou que ele e o diretor desportivo tivessem ideias diferentes. “Nós conversamos e decidimos em conjunto, mas quando falam dos nossos jogadores fico muito irritado. Sobretudo sobre jovens como o Tiago Dantas”. O jovem terá agora de aguardar para ficar a conhecer o seu futuro.