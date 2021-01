Todibo estreou-se pelo Benfica e fez um bom jogo de despedida

Todibo está no Benfica por empréstimo do Barcelona. Diz a história que isso nem sempre corre bem mas, neste caso, aparentemente não chega sequer a correr. Jorge Jesus surpreendeu ao dar a titularidade ao francês, mesmo que o jogo fosse com um Estrela que ainda tem muito de (re)crescer para voltar a ser equipa de primeira.

O jovem francês devolveu a confiança com uma exibição positiva na estreia pelo Benfica, ao lado do veterano Jardel. Os comentadores gostaram de o ver jogar e o próprio Jorge Jesus fez questão de o elogiar no final do jogo, depois de quatro golos marcados, nenhum sofrido e vários falhados.

É verdade que Todibo defrontou um ataque algo ingénuo, de uma equipa que deixa saudades mas que tem ainda muita coisa para arrumar antes de voltar ao convívio com os “grandes”. Mas é com estas ironias que o futebol (com)vive: joga-se, faz-se uma boa exibição, o treinador elogia, devolve-se o jogador. Segundo o “Record”, o jovem francês está de malas feitas e vai regressar já este mês a Barcelona.