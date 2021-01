Ingleses dizem que Jorge Mendes anda à procura de novo clube para Nuno Espírito Santo

Nuno Espírito Santo assinou em setembro um novo acordo com o Wolverhampton até 2023. No entanto, o jornal inglês “The Sun” diz que o treinador que levou o clube à Premier League e às competições europeias não deverá continuar no cargo por muito mais tempo.

O técnico de 46 anos procura clubes com outro prestígio e o seu empresário, Jorge Mendes, anda ativamente à procura de uma equipa que satisfaça esse desejo. Nas últimas épocas, a reputação de NES disparou, mesmo que as coisas não estejam a correr tão bem esta temporada.

O “The Sun” diz que Espírito Santo quer continuar na Premier League. Mendes terá iniciado conversações com o Arsenal acerca de uma possível troca de treinadores. No entanto, apesar do início tremido, Mikel Arteta tem melhorado a sua prestação à frente dos Gunners, com resultados mais animadores.

A liga espanhola poderia ser uma segunda hipótese. Nesse caso, seria um regresso, uma vez que o português treinou o Valência em 2014/15. Os ingleses dizem que seja qual for a equipa, precisa de estar presente – ou pelo menos ter potencial para lá chegar – nas competições europeias.

Por outro lado, o jornal inglês diz que Nuno até está satisfeito com a sua situação nos Wolves, apesar da notória quebra de forma nesta época. Mendes vai andar atento a novas oportunidades.

O “The Sun” afirma que o empresário terá mesmo chegado a propor Nuno Espírito Santo ao Manchester United, depois da saída de José Mourinho, em dezembro de 2018. No entanto, os dirigentes dos Red Devils preferiram contratar a antiga glória do clube Ole Gunnar Solskjaer.