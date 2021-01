Os novos casos positivos no Benfica não são de jogadores. Jesus tem o plantel quase todo à disposição

Aparentemente, se nada der para o torto até às 21 horas de hoje, o Benfica poderá entrar na máxima força no clássico. O jornal “A Bola” diz que André Almeida é mesmo o único jogador que terá de ficar de fora logo à noite, devido a uma lesão prolongada.

Entretanto, surgiram notícias de três novos testes positivos à Covid19 no clube da Luz. No entanto, ainda que sempre preocupantes, estes novos casos não se referem a jogadores mas sim a elementos da estrutura técnica do Benfica, segundo “A Bola”.