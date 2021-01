Benfica, FC Porto e a Covid-19: há novos casos no Dragão e receio na Luz

No Benfica, teme-se que o clássico com o FC Porto tenha deixado mais marcas do que o desejado no plantel. Se Otávio não jogou com as Águias, os casos de Sérgio Oliveira, Luis Diaz e Evanilson preocupam os responsáveis das Águias. O trio de jogadores portistas já não vai atuar frente ao Sporting, na Taça da Liga.

O clube da Luz receia que o contacto entre atletas possa ter originado novos casos no plantel. Aproveitando que a próxima partida do Benfica é na quarta-feira, com o Sporting de Braga, o dia de hoje vai ser dedicado aos testes, que devem ser feitos até 48 horas antes dos jogos.

No jogo de sexta-feira passada, tanto Luis Díaz como Sérgio Oliveira estiveram em campo até bem perto do final. Já Evanilson passou pouco tempo no relvado mas, após o apito final, abraçou o compatriota Gilberto. Na testagem feita a estes atletas do FC Porto antes do clássico, os três jogadores apresentavam naturalmente testes negativos.

No Benfica, já houve 11 casos de jogadores infetados pelo novo coronavírus: Svilar, Darwin, Weigl, Taarabt, Pizzi, Gabriel, Cervi, João Ferreira, Jardel, Gonçalo Ramos e Seferovic. Os mais adiantados na recuperação, Gabriel e Cervi, acabaram por não ir ao Dragão.