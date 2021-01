Durante o jogo, Ibrahimovic disse a Zapata: “Marquei mais golos do que o número de jogos da tua carreira”. Toda a gente ouviu

A Atalanta de Bérgamo bateu o AC Milan por 3-0 em San Siro, o que não deixou os jogadores da equipa milanesa satisfeitos, como seria de esperar. No entanto, convém não esquecer que o AC Milan tem na sua equipa um jogador especial que, antes de ser futebolista, é Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic.

Perante a derrota eminente e tendo ao alcance Duvan Zapata, uma das figuras do jogo ao marcar o terceiro golo da Atalanta, Zlatan não resistiu a mandar uma das suas bocas desmoralizadoras. Com o estádio vazio, foi mais fácil distinguir a sua voz e, acima de tudo, o seu tom: “Marquei mais golos do que o número de jogos que jogaste na tua carreira”.

Não sendo Zlatan, Zapata virou as costas ao sueco e continuou a fazer aquilo para que tem jeito: jogar futebol. O AC Milan continua na liderança da Série A, fruto do empate a zero entre o Inter e a Udinese.