José Mourinho sobre Bale: "Quando um jogador é consistente nos treinos, está pronto para ganhar minutos"

Para Mourinho, todos os jogadores têm o mesmo estatuto, mesmo que se chamem Gareth Bale e cheguem por empréstimo de um clube como o Real Madrid. O treinador português recusa terminantemente dar um tratamento privilegiado ao internacional galês.

Em conferência de imprensa, o técnico referiu-se ao caso de Bale que, mesmo estando numa equipa com menos estrelas do que o Real Madrid, não tem saído do banco. “Eu não posso dar minutos aos jogadores. Minutos em campo é algo que eu não posso dar,” defendeu Mourinho.

“Todos conhecemos as dificuldades que o Bale tem tido nas últimas épocas. (…) O mais importante para ele é ser consistente nos treinos e trabalhar a alta intensidade. Quando um jogador é consistente nos treinos, isso é um sinal de que está pronto, não para receber minutos, mas para ganhar minutos. É diferente,” defendeu o treinador do Tottenham.