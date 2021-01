A um mês dos 37, João Pereira rescindiu com o Trabzonspor. "Foi uma história de amor com um final feliz"

João Pereira, lateral direito que até agora jogava no Trabzonspor, formado no Benfica e com uma passagem pelo Sporting, está a um mês de completar 37 anos. Para o jogador, chegou a altura de terminar a ligação contratual aos turcos, de forma amigável e com juras de amor pelo meio.

O jogador que o Trabzonspor foi buscar a Alvalade, em 2017, foi presenteado pelo diretor geral do clube turco com uma placa de agradecimento, camisolas com o nome do filho e da mulher. Emocionado, João Pereira escreveu um texto de despedida nas redes sociais.

“Está na hora de dizer adeus. Desde que vim para esta cidade e para este clube, este é o dia mais difícil,” admitiu o português, chegando a dizer que a relação com o Trabzonspor “foi uma história de amor de quatro anos com um final feliz”. Falando em seu nome mas também da sua família, João Pereira afirmou: “Trabzon continuará a ser a nossa casa, levamos para sempre esta cidade e estas pessoas nos nossos corações e voltaremos a encontrar-nos”.