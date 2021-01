Loum pediu desculpa aos adeptos pelo desentendimento com Pepe, o “irmão mais velho”

O incidente a envolver os dois companheiros de equipa ocorreu logo após o fim do jogo entre FC Porto e Farense, que acabou com a vitória dos Dragões por 1-0. Pouco depois, um Loum arrependido pediu desculpa aos adeptos portistas, considerando a troca de empurrões como um "infeliz incidente" que “nunca deveria ter acontecido”. O senegalês disse que Pepe é como um "irmão mais velho".

No Twitter, Loum escreveu que Pepe é alguém com quem aprendeu muito e admitiu que “às vezes o desejo de ganhar um jogo faz com que algumas coisas lamentáveis aconteçam”. Loum garantiu ainda que sempre foi “um modelo de disciplina” e assim quer continuar.

Já Sérgio Conceição considerou que não havia “nada para explicar”. “São coisa normais do futebol, dois jogadores da mesma equipa têm opiniões diferentes,” disse o treinador do FC Porto. O técnico acrescentou ainda: “Estamos a falar de uma equipa que tem caráter, tem personalidade e isto foi demonstrativo desse caráter”.