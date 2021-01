“Faz as tuas cenas de vodu, seu burro”: a discussão entre Lukaku e Ibrahimovic incluiu feitiçaria do belga e referências à mulher do sueco

Não se sabe bem o que antecedeu o confronto entre os internacionais pela Suécia e a Bélgica, curiosamente ambos ex-jogadores do Manchester United. O que é certo é que quase a acabar a primeira parte do encontro entre os dois grandes de Milão, Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku encostaram as cabeças e não foi um gesto de carinho.

Houve diálogo entre os dois mas não foi propriamente diplomático. “Vai fazer as tuas m… de voodoo, seu burro,” terá dito o sueco. Lukaku respondeu: “Vai-te f…, tu e a tua mulher. Queres falar sobre a minha mãe?”. De acordo com a RAI, que transmitia o jogo, o belga terá dito a Ibra para parar de rir, ao que este respondeu: “Vamos para o balneário! Vamos!”.

Ibrahimovic sabe usar as suas armas e a referência ao voodoo não foi inocente. Em 2016, Lukaku jogava no Everton e estava prestes a renovar o contrato com o clube de Liverpool. No entanto, diz o presidente do clube que o jogador voltou atrás na decisão de renovar depois de ter recebido uma mensagem da mãe a encaminhá-lo para o Chelsea. A proposta do Everton seria bastante interessante, segundo o presidente do clube. Ainda assim, Lukaku cumpriu as indicações da mãe e foi para o Chelsea.

Quanto a este jogo, o Inter de Lukaku acabou por levar a melhor sobre o AC Milan de Ibrahimovic. O sueco ainda marcou um golo e foi expulso por causa de uma falta a meio campo. O Inter de Milão seguiu para as meias-finais da Taça de Itália.