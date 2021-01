Os golos de Pedro Porro pelo Sporting chegaram a Espanha. Fala-se em "outro tipo de pressão"

O jovem lateral Pedro Porro marcou um grande golo ao Boavista e parece ter conseguido chamar a atenção da imprensa do seu país. O diário “As” destacou o lance mas também a época que o espanhol está a fazer ao serviço do Sporting. Porro está emprestado por duas temporadas pelo Manchester City aos Leões

.O “As” lembra que o jogador teve uma temporada difícil antes de rumar ao Sporting. Pedro Porro estava no Valladolid, onde jogava com outro tipo de pressão, lembrando que agora o jovem está numa “equipa que volta a lutar pelo título e que acaba de ganhar a Taça da Liga”. “Está a colaborar muito na recuperação de um grande clube português,” refere o jornal.

O diário desportivo realça “a comunhão com o seu treinador, Rúben Amorim, e com os adeptos”. Dessa forma, a confiança do jogador vai aumentando. Em comparação com a última temporada, Pedro Porro já jogou mais 800 minutos e fez quatro golos, quando tinha ficado em branco no Valladolid. É conveniente lembrar que, na última época, Porro foi também atraiçoado por diversas lesões.