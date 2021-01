Às tantas, Ruud van Nistelrooy ficou "louco" e disse a Ronaldo que fosse para um circo. "Não és o verdadeiro número sete aqui"

O antigo internacional inglês e jogador do Manchester United, revelou como um conflito entre Cristiano Ronaldo e o holandês Ruud van Nistelrooy acabou por tornar-se um momento de viragem decisivo para a carreira do português. Rio acredita que a caminhada de CR7 para se tornar o melhor do mundo começou exatamente aí.

Depois de ter chegado a Old Trafford como um adolescente relativamente desconhecido, Ronaldo acabaria por triunfar em terras inglesas. Depois de seis anos no Manchester United, o jogador que assinou pelo Real Madrid em 2009 não era já o miúdo franzino que abusava nas fintas.

Ferdinand contou que van Nistelrooy ficou tão chateado com a incapacidade de Ronaldo para fazer um cruzamento que sugeriu ao madeirense que fosse para um circo. Em retrospetiva, o antigo internacional inglês não tem dúvidas: “Não aconteceu automaticamente, mas ele era incrivelmente talentoso e estava ali para entreter o público. Ele adorava fintar,” contou Rio à BT Sport.

“O Ruud era o ‘homem’ no United, naquele tempo. Era ele que marcava os golos,” explica o antigo defesa central. “O Ronaldo tinha a bola e estava a fazer truques e o Ruud corria para a área. Como o Ronaldo não passava a bola, o Ruud ficou maluco, aos berros, a dizer que ele devia estar num circo.” Ronaldo ainda terá perguntado por que razão o holandês falava com ele daquela forma.

Ferdinand explica: “Ele tinha 18 ou 19 anos na altura. Alguns miúdos teriam perdido confiança. Outros continuariam a fazer o mesmo mas o Ronaldo sabia que o Ruud tinha razão”. O inglês completa: “Costumávamos dizer-lhe para confrontar o holandês e dizer-lhe: ‘Tu não és o verdadeiro número sete no clube, tens o George Best ou o Beckham’.