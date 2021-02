“Sempre que há substituições, parece que não o chateia o facto de não ser um dos jogadores a entrar”: isto é sobre Bale

Embora a falta de rendimento de Gareth Bale ainda surpreenda alguns em Inglaterra, há muitos outros que se limitam a encolher os ombros. A imprensa espanhola, em especial o jornal “Marca” mostra-se muito pouco chocado com o comportamento do talentoso jogador galês que borra a pintura com a personalidade. “O galês não deixa de ser quem era no passado,” diz o jornal espanhol.

Bale foi titular pelo Tottenham em apenas seis encontros, esta época. Um deles foi o do passado fim de semana, que opôs os Spurs e o Brighton, e terminou mal para o conjunto de José Mourinho. Nos 61 minutos que passou em campo, o galês fez zero remates à baliza do adversário.

Graeme Souness ficou irritado com Bale e “disparou vários tiros” na direção do avançado. “Um jogador de classe mundial, que regressou ao clube que diz amar e parece que está feliz sentado no banco,” disse Souness à Sky Sports. “Se ele não está contente com a situação e foi disso que ele se queixou no Real Madrid, então que expresse a sua opinião, que deixe claro aos adeptos que não está feliz.”

O escocês continuou, dirigindo-se também a José Mourinho por não lhe dar mais oportunidades: “Eis um tipo que era genuíno e não sabemos se continua a sê-lo porque não o vimos o suficiente”. “Tem 31 anos e este deveria ser a sua melhor fase. Agora as câmaras mostram-no sempre que há substituições e parece que não o chateia o facto de não ser um dos jogadores a entrar em campo,” concluiu Souness.