Roger Federer anuncia regresso no próximo mês de março, em Doha, um ano e duas operações depois

Roger Federer quer voltar à competição, mais de um ano e duas operações depois e pretende fazê-lo no torneio de Doha, já em março. O suíço de 39 anos falou à rádio SRF Sport para dizer que está “desejoso de voltar a celebrar vitórias” e digamos que no caso de Federer não lhe faltam vitórias no currículo. O tenista escolheu Doha por este ser um torneio mais pequeno, com menos pressão. Federer venceu a prova três vezes, em 2005, 2006 e 2011.

A última vez que o suíço competiu foi no início de 2020, nas meias finais do Open da Austrália. Federer diz-se “preparado para um caminho longo e difícil” depois da paragem mas mantém a ambição em forma e está ansioso para voltar a sentir o sabor da vitória.

São 20 os torneios do Grand Slam conquistados por Federer, um recorde que apenas Rafael Nadal conseguiu igualar.Mesmo sem jogar, o tenista helvético ocupa o lugar número cinco do ranking ATP. Lembre-se que Federer liderou a classificação do ténis masculino durante 310 semanas.