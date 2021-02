Luisão deu uma reprimenda furiosa aos jogadores do Benfica, em Alvalade, devidamente autorizado por Vieira. Alguns não terão gostado

Há capitães que envergam a braçadeira pela longevidade no clube, outros a quem a distinção parece ter caído do céu. Depois, há capitães como Luisão, que nunca deixam de o ser, mesmo quando a braçadeira já não encaixa no fato de executivo. No final do jogo com o Sporting, em Alvalade, irritado com a derrota mas mais contido em público quando comparado com o final da Supertaça, Luisão criticou duramente os jogadores do Benfica que atuaram no dérbi da segunda circular.

De acordo com o jornal “Record”, desta vez o antigo defesa central atacou duramente os jogadores, com a devida autorização do presidente Luís Filipe Vieira, que assistiu ao jogo na bancada e preferiu continuar por ali, irritado com o desfecho do jogo.

Luisão terá explicado de uma forma “pouco delicada” – diz “A Bola” – que a atuação dos jogadores “não é condizente com a grandeza do clube que representam”. O brasileiro terá dito que “a questão não é técnica mas sim de competitividade e postura nas quatro linhas”.

O jornal “Record” refere que as críticas de Luisão, mesmo tendo sido feitas dentro do balneário, não foram bem recebidas por alguns jogadores. Segundo “A Bola”, o mais visado terá sido Darwin. Alguns futebolistas do Benfica até deram razão ao antigo defesa, enquanto outros questionaram a legitimidade do brasileiro para falar com o grupo daquela maneira.

O antigo capitão tem vindo a ganhar protagonismo no papel de diretor técnico dos Encarnados. Luisão está quase sempre próximo dos jogadores, nas vitórias, nos empates e nas derrotas. Terá sido precisamente pelo seu temperamento, conhecido já quando o brasileiro estava em campo, que Luisão foi eleito para as funções que desempenha.

Fora do balneário e longe de Alvalade, ouviram-se críticas da parte de antigos jogadores do clube da Luz. Álvaro Magalhães, por exemplo, afirmou que “os jogadores têm de apresentar mais garra,” criticando a falta de agressividade da equipa.

Antigo dirigente benfiquista, Gaspar Ramos acusa o Benfica de falta de dinâmica, com “uma equipa que não está interessada”. Ramos chega mesmo a pedir uma “limpeza”.