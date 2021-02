O Atlético de Madrid confirma: João Félix está infetado com Covid19

Em comunicado, o Atlético disse: “O nosso jogador João Félix foi submetido a um teste PCR que deu um resultado positivo”. O clube informou igualmente que “o jogador está isolado na sua casa, cumprindo as normas sanitárias e os protocolos da liga”.

No fim de semana passado Félix ainda jogou frente ao Cádiz mas vai falhar o próximo jogo do Atlético, na segunda-feira, com os galegos do Celta de Vigo.

João Félix é apenas mais um dos jogadores do clube madrileno a ser apanhado pelo vírus. No sábado passado, o Atlético já tinha comunicado que Mario Hermoso e Yannick Carrasco estavam positivos. Antes destes, já Suárez, Torreira ou Giménez, entre outros, tinham estado infetados. O próprio treinador, Diego Simeone, já teve resultado positivo nos testes ao novo coronavírus.