Um Ajax embaraçado pede ajuda à UEFA por se ter esquecido de inscrever um jogador na Liga Europa

O Ajax cometeu um erro embaraçoso ao deixar acidentalmente Sebastian Haller fora da lista de jogadores inscritos na Liga Europa. A contratação de Haller constitui um recorde para o clube de Amesterdão, que gastou 20 milhões de euros no antigo jogador do West Ham.

Apenas 18 meses depois de os Hammers terem pago 45 milhões pelo avançado, o clube holandês avançou para a contratação de Haller. O preço de saldo – se considerarmos o que o West Ham tinha pago – constituiu um recorde para o Ajax.

Devido ao erro do clube de Amesterdão, o jogador não vai poder atuar frente ao Lille no fim deste mês, na partida a contar para a Liga Europa. “De facto, ele não está na lista, estamos a tentar descobrir o que correu mal,” disse um dirigente do Ajax à publicação holandesa “AD”. “Já contactámos a KNVB (a Federação Holandesa) e a UEFA,” acrescentou o porta-voz do clube.

Aparentemente, não haverá nenhuma razão para Haller ser excluído da lista, até porque o avançado não jogou nas competições europeias este ano. Já Oussama Idrissi, jogador contratado ao Sevilha e que ainda não jogou pelo Ajax esta época, viu o seu nome inscrito na lista que foi enviada à UEFA.

Haller, de 26 anos, tem jogado regularmente na Liga Holandesa, tendo marcado dois golos em seis jogos. O contrato com o Ajax tem a duração de quatro anos e meio.

Ao serviço do West Ham, Haller marcou 14 golos em 54 jogos. A hipótese de jogar nas competições europeias terá levado o jogador a ver com bons olhos a ida para os Países Baixos, o que torna a situação ainda mais caricata. “Este é um clube em que posso competir na Liga dos Campeões e lutar por títulos todas as épocas e é essa mentalidade vencedora que me atrai,” disse o jogador antes de saber que tinha sido deixado fora da lista de inscritos na UEFA.