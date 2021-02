"É uma boa pergunta mas tu não mereces a resposta." Mourinho choca repórter depois da derrota com o Chelsea

Mourinho recorreu a Erik Lamela e a Lucas Moura para compensar a falta de Harry Kane, fulcral na equipa do Tottenham. Foi mais um jogo visto da bancada por Gareth Bale que continuou a não ser opção para o técnico português. A jornalista Alison Bender resolveu questionar o treinador do Tottenham sobre a não-utilização do galês num jogo que acabou com a vitória do Chelsea por 1-0.

Apesar de o seu estilo ser facilmente reconhecível na resposta, dir-se-ia que Mourinho vestiu o fato de Donald Trump quando respondeu: “É uma boa pergunta mas eu não acho que tu mereças uma resposta”. De seguida, o técnico agradeceu a presença dos jornalistas, levantou-se e saiu dali.

Na conferência de imprensa pós-jogo, Mourinho respondeu de forma menos agressiva mas nem por isso mais esclarecedora: “Eu estou a fazer o meu melhor. O Gareth está a fazer o melhor dele. Todos estão a fazer o seu melhor”.

As respostas frustradas de Mourinho, bem como os sinais emitidos pela sua linguagem corporal deram claramente a entender que não está tudo bem no reino dos Spurs. O feitio de Gareth Bale é bem conhecido dos adeptos, principalmente pelo seu comportamento no Real Madrid e agora, no regresso ao clube que o projetou. Mas será isso suficiente para desperdiçar o inegável talento quando o galês podia ter ajudado o Tottenham e possivelmente evitado a derrota com o Chelsea?

Bale tem 15 jogos em todas as competições esta época, tendo sido titular em apenas dois jogos da Premier League. Marcou apenas quatro golos, um por competição em que o Tottenham esteve ou está envolvido. Até agora, não fez qualquer assistência ao serviço dos Spurs.

Depois do incidente com Mourinho, Bender recorreu ao Twitter para exprimir o choque provocado pela resposta do treinador português mas acabou por dizer que não ficou chateado com a aparente falta de respeito do técnico do Tottenham. A repórter aproveitou para agradecer todas as mensagens de apoio recebidas.

Entretanto, Mourinho disse que consegue ver um “espírito” na sua equipa, apesar de ter sofrido três derrotas consecutivas para a Premier League. O jornal inglês “Daily Mirror” diz que a época dos Spurs está a “implodir” e lembra que, desde 16 de dezembro, o Tottenham perdeu cinco dos nove jogos que jogou, incluindo os três últimos, o que não acontecia desde 2012.