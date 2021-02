“Prepara-te melhor. Desperdiçaste uma pergunta”. Klopp pegou-se com jornalista e este reagiu

O lado irritadiço do treinador do Liverpool veio novamente ao de cima depois da derrota da sua equipa com o Manchester City, em casa. O resultado de 4-1 deixaria qualquer um frustrado, no mínimo, mas o historial de Klopp diz-nos que qualquer repórter arrisca ouvir das boas do técnico alemão. Foi o caso de um jornalista israelita, a quem o treinador mandou preparar melhor a entrevista.

No domingo, os Reds ficaram a 10 pontos do adversário que os derrotou em campo, sendo que o Manchester City tem um jogo em atraso. Quando questionado pelo repórter Niv Dovrat, da cadeia israelita de televisão Sport 1, acerca da distância pontual entre Liverpool e City, Klopp pôs a sua pior cara e alegou que o jornalista tinha desperdiçado uma pergunta ao questionar as hipóteses do Liverpool esta época.

Klopp disse a Dovrat: “Para ser sincero, penso que deveria preparar melhor as suas perguntas. Como pode colocar essa questão? Eles têm uma margem de 13 pontos, penso eu, e estas perguntas sobre sermos campeões… Acha mesmo que isso é apropriado, neste momento? Temos duas perguntas. Acaba de desperdiçar uma”. O treinador acabou por admitir que o City estava a distanciar-se na tabela e que o mais certo para o Liverpool era a luta pelos quatro primeiros.

No Twitter, o jornalista israelita defendeu-se e considerou a atitude de Klopp “pouco habitual”. Dovrat escreveu: “Entrevistei o treinador do Liverpool dezenas de vezes nos últimos anos. Ontem à noite, recebi uma resposta diferente, pouco comum. Olhando para trás, penso que o estilo, a forma e o tom da pergunta foram apropriados. O técnico discordou”.

Klopp também entrou em conflito com um repórter da Sky Sports no domingo à noite, criticando o olhar do jornalista à medida que o técnico dos Reds descrevia a atuação da sua equipa. “No fim, quando perdes por 4-1, não estás nos teus dias mas algumas partes do jogo foram brilhantes da nossa parte.”