Com o contrato de Sérgio Conceição a terminar, FC Porto pensa em Pepa para a próxima época

O jornal desportivo “A Bola” diz que Pepa está referenciado para ser o sucessor de Sérgio Conceição, caso se confirme a saída do atual treinador do FC Porto. O acordo com o técnico campeão nacional termina em junho e não há negociações à vista. No entanto, a permanência de Conceição será sempre a opção preferida pelos Dragões.

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, já afirmou, em diversas ocasiões, que Sérgio Conceição será sempre a sua primeira opção para treinar a equipa principal do clube. Portanto, Conceição apenas sairá por sua vontade.

Apesar de Pepa ser uma hipótese para treinar o FC Porto, isso apenas acontecerá no caso de o atual técnico mostrar vontade de sair do clube do qual não é apenas treinador, mas também ex-jogador e adepto. Segundo “A Bola”, só no fim da época se saberá ao certo o que vai acontecer.

Pepa, atual treinador do Paços de Ferreira, foi formado no Benfica, enquanto jogador.