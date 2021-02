Trincão marcou pelo Barcelona e celebrou com a compra de um Lamborghini

Há um ano, Francisco Trincão jogava no Sporting de Braga. Agora, alinha pelo Barcelona e marcou o seu primeiro golo pelos catalães. A celebração foi feita com a compra de um “furacão”. Segundo o jornal "Marca", o português acaba de adquirir um Lamborghini Huracán EVO pela módica importância de 250 mil euros (personalização e extras à parte). Debaixo do capô, trabalham 640 cavalos.

O concessionário publicou no seu Instagram uma fotografia do momento de entrega do carro ao novo dono. Trincão parece satisfeito com os 325 km/h de velocidade máxima e os menos de três segundos que o veículo demora a chegar aos 100 km/h. Assim não há desculpas para chegar atrasado ao treino.

O jogador do Barcelona, que tem ganho confiança com Ronald Koeman, celebra assim da melhor maneira o primeiro golo em 27 jogos pelo clube catalão. Neste caso, para dar ainda mais valor ao feito, o golo de Trincão ao Bétis garantiu a vitória do Barcelona.