Hollywood chegou ao futebol inglês. Ryan Reynolds e Rob McElhenney compraram o Wrexham

Poucos deram por isso, apesar do mediatismo dos dois amigos que nunca desistiram de adquirir o Wrexham Association Football Club, mas foi feita história nos últimos dias. O clube que Ryan Reynolds e Rob McElhenney acabam de comprar pode competir na National League, a quinta divisão do futebol inglês, mas é o mais antigo clube galês – tal como Cardiff ou Swansea, joga nas ligas inglesas – e um dos mais antigos do mundo.

O clube fundado em 1864 está agora sob controlo exclusivo dos dois atores de Hollywood, uma vez que estes compraram 100% da coletividade a um fundo de adeptos. Da sua parte, Reynolds e McElhenney fizeram um investimento de cerca de dois milhões de libras para ficar com o clube nas mãos.

Numa declaração feita pelos dois sócios e amigos pode ler-se: “É um dia especial para nós os dois, tornámo-nos os mais recentes vigilantes na longa história do Wrexham AFC. Com os jogadores, os funcionários, os fãs e a comunidade local, podemos agora dar início aos nossos objetivos (…) num estádio renovado, à medida que fazemos uma diferença positiva para comunidade em volta do clube”.

O Wrexham vinha sendo gerido pelos adeptos desde que o WST tomou conta do clube, em 2011. A comissão não estava interessada em vender a instituição quando foi abordada por um intermediário acerca de um possível negócio. No entanto, quando se soube do interesse genuíno dos dois atores, os adeptos votaram em larga maioria a favor da venda.

O Wrexham Supporters’ Trust pediu “a todos os adeptos que se unam em volta dos novos donos do clube”. Quanto a estes últimos, aceitaram gravar um anúncio a promover o patrocinador do clube e fizeram publicações nas redes sociais, aproveitando para promover uma marca de gim americano.