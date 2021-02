Luke Shaw: "As críticas de Mourinho foram momentos complicados. Decidi ficar calado e as pessoas só ouviram uma versão da história"

Depois de tempos difíceis sob o comando de José Mourinho, Luke Shaw está finalmente feliz no Manchester United. O atual treinador, Ole Gunnar Solskjaer, aposta regularmente no internacional inglês. À BBC, antes da vitória frente ao West Ham por 1-0, suficiente para que os Red Devils continuem na Taça de Inglaterra, o lateral esquerdo relembrou as dificuldades no tempo de Mourinho.

Shaw admitiu que “foi uma altura dura” e acrescentou que, por dificuldade sua em expressar-se, “as pessoas acabavam por ouvir apenas uma versão da história”. A aposta de Luke Shaw acabou por ser “ficar calado”, até porque, de acordo com jogador, “tinha muita gente a apoiar nos bastidores”. “Passei por momentos muitos complicados, que fizeram de mim melhor pessoa,” afirmou Luke Shaw.

Na mesma conversa, o jogador de 25 anos aproveitou para elogiar o seu treinador atual, Ole Gunnar Solskjaer, que foi também um jogador marcante do clube. “Ele tem um estilo de jogo que me beneficia. Além disso é uma pessoa genuinamente boa,” disse Shaw. “Sabe exatamente o que tem de fazer para tirar o melhor de cada um de nós,” considerou o jogador do Manchester United.